Inauguration de l’exposition : « Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823) : un portrait trait pour trait ». Musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny, 13 mai 2023, Cluny.

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition : « Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823) : un portrait trait pour trait « . Du 13 mai au 17 septembre 2023 au musée d’art et d’archéologie de Cluny.

Observez les différents visages de l’un des artistes peintre, du XIXe siècle, les plus emblématiques de la ville de Cluny. À l’occasion des deux cents ans de sa mort, sa ville natale offre une plongée au coeur d’une trentaine de portraits. Peintures, sculptures et gravures cohabitent pour faire revivre cet artiste (Inauguration et entrée gratuite le samedi 13 mai à partir de 18h30. Dès 10 ans. Droits d’entrée habituels et réservation sur cluny-abbaye.fr pour le reste de la période).

Musée d’art et d’archéologie de Cluny Palais Jean de Bourbon, Parc abbatial, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 59 12 79 http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-MUSEE-D-ART-ET-D-ARCHEOLOGIE Le Musée d’Art et d’Archéologie de Cluny, ancien Palais abbatial de l’Abbé Jean de Bourbon, 43ème abbé de l’Abbaye de Cluny, se distingue par son architecture de style gothique flamboyant datant du XVème siècle. Aujourd’hui, il abrite les collections lapidaires provenant de l’église abbatiale Cluny III avec notamment les parties restantes du Grand Portail roman de l’église. Également, cette richesse des décors sculptés se poursuit dans les collections lapidaires d’architecture civile avec l’exposition permanente des façades des maisons romanes du bourg monastique de Cluny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Portrait PPP – Buffet, François (1789-1843) © Reproduction Benjamin Gavaudo – Création graphique : Marie Lou Debize