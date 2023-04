Nuit des Musées à Aurillac – Le Bruit des Collections Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Nuit des Musées à Aurillac – Le Bruit des Collections Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac, 13 mai 2023, Aurillac. Nuit des Musées à Aurillac – Le Bruit des Collections Samedi 13 mai, 14h00 Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac Dès 14h, dans le cadre du Festival « Le Ton est donné », les Musées d’Aurillac proposent des ateliers dans le Jardin des Carmes pour faire découvrir leurs collections ainsi que la présentation au Palais des Congrès des travaux effectués par différents établissements médico-sociaux, fruits de plusieurs projets d’expositions menés à l’année par l’équipe muséale. Les médiateurs ainsi que les participants aux projets vous attendent nombreux pour expérimenter et dialoguer autour du patrimoine, un patrimoine accessible à tous. Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac 37 rue des Carmes, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 45 46 10 http://musees.aurillac.fr Installé dans un ancien couvent de Visitandines (XVIIe siècle), transformé ensuite en Haras Nationaux, le Musée fait partie du Centre culturel Pierre-Mendès France depuis 1992. On peut y découvrir une belle collection de parapluies et d’ombrelles, notamment ceux fabriqués à Aurillac, de l’art religieux, la reconstitution d’un intérieur cantalien traditionnel, le département d’archéologie cantalienne mais aussi le département Beaux-Arts, constitué d’une section peinture française et régionale des XVII et XVIIIe siècles, d’une section sculpture et d’un fonds photographie ancien et contemporain. © Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

