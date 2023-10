Cet évènement est passé La Nuit dessinée Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise La Nuit dessinée Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel Compiègne, 13 mai 2023, Compiègne. La Nuit dessinée Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel Entrée libre Dessinez, imaginez et réinventez les collections du musée en participant à la réalisation d’une fresque collective dans la salle d’animation.

En continu durant la Nuit. Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel 2 rue Austerlitz, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Installé dans un bel hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, le musée Antoine Vivenel abrite de précieux témoignages des plus brillantes civilisations de l’Europe et de la longue histoire de Compiègne, résidence favorite des souverains français: exceptionnelle collection de vases grecs, peintures, sculptures et objets d’art du Moyen-âge au XIXe siècle. Coordonnées GPS: 49.417674 I 2.820661 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Les musées de Compiègne Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Adresse 2 rue Austerlitz, 60200 Compiègne Ville Compiègne Departement Oise Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Compiègne latitude longitude 49.418248;2.821746

Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/