Var Passeurs de Culture Musée d’Art de Toulon Toulon, 13 mai 2023, Toulon. Passeurs de Culture Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’Art de Toulon Cette année les élèves de 1ère spécialité Histoire des Arts du lycée Bonaparte de Toulon proposent, de 19h à 20h, une visite commentée des collections du Musée d’Art.

Vous découvrirez, grâce à nos jeunes médiateurs, les chefs-d’œuvre de la collection paysage, orient et art contemporain du MAT. Musée d’Art de Toulon 113 boulevard Général Leclerc, 83000 TOULON Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494364786 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Agence ZOO / Arthur Bonifay

