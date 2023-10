Cet évènement est passé Spectacle familial « Ninon La Petite Cuisinière » – Compagnie La Roulotte Musée d’Art de Toulon Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Spectacle familial « Ninon La Petite Cuisinière » – Compagnie La Roulotte Musée d'Art de Toulon Toulon, 13 mai 2023, Toulon. Spectacle familial « Ninon La Petite Cuisinière » – Compagnie La Roulotte Samedi 13 mai, 17h00, 21h00 Musée d'Art de Toulon Place limitées, uniquement sur réservation. Ninon la Petite Cuisinière

» Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! «

Ninon, la petite cuisinière, nous vient tout droit de la Renaissance pour partager les secrets de cuisine de son époque !

Une façon ludique et originale de découvrir la manière de cuisiner de nos ancêtres au XVIème siècle. Musée d'Art de Toulon 113 boulevard Général Leclerc, 83000 TOULON Toulon 83000

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:45:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

