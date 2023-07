Exposition : Je suis un monstre marin Musée d’Art Contemporain Rochechouart, 1 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Le Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne est heureux d’inviter, à partir du 1er juillet, l’artiste italien Alex Cecchetti à investir les espaces du château de Rochechouart pour sa première exposition muséale en France. A travers une série de nouvelles œuvres, l’exposition dessine un jardin, une forêt, un océan et trace un cercle magique où nos corps deviennent méduses et astres, Alex Cecchetti nous transporte ainsi dans un univers poétique et énigmatique, où les frontières entre l’humain et le non-humain s’estompent..

2023-07-01 fin : 2023-12-15 . EUR.

Musée d’Art Contemporain Place château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From July 1, the Musée d?art contemporain de la Haute-Vienne is delighted to invite Italian artist Alex Cecchetti to take over the Château de Rochechouart for his first museum exhibition in France. Through a series of new works, the exhibition draws a garden, a forest, an ocean and traces a magical circle where our bodies become jellyfish and stars. Alex Cecchetti transports us into a poetic and enigmatic universe, where the boundaries between the human and the non-human become blurred.

A partir del 1 de julio, el Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne se complace en invitar al artista italiano Alex Cecchetti a ocupar el Château de Rochechouart para su primera exposición museística en Francia. A través de una serie de obras inéditas, la exposición dibuja un jardín, un bosque, un océano y traza un círculo mágico donde nuestros cuerpos se convierten en medusas y estrellas. Alex Cecchetti nos transporta a un universo poético y enigmático, donde las fronteras entre lo humano y lo no humano se difuminan.

Das Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne freut sich, den italienischen Künstler Alex Cecchetti einzuladen, ab dem 1. Juli die Räume des Schlosses von Rochechouart für seine erste Museumsausstellung in Frankreich zu bespielen. Mit einer Reihe neuer Werke entwirft die Ausstellung einen Garten, einen Wald, einen Ozean und zieht einen magischen Kreis, in dem unsere Körper zu Quallen und Sternen werden. Alex Cecchetti entführt uns in ein poetisches und rätselhaftes Universum, in dem die Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem Nicht-Menschlichen verschwimmen.

