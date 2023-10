VISITE DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille VISITE DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. VISITE DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN Samedi 14 octobre, 14h30 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN Visite commentée du MAC par les architectes auteur du projet de rénovation du musée, Maxime Repaux et Frédéric Roustan de l’agence BAM.

14h30-15h: présentation du projet de rénovation dans la salle de cinéma

15h-16h30: visite commentée par les architectes MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 69, AVENUE DE HAÏFA Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Bureau Architecture Méditerranée Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN Adresse 69, AVENUE DE HAÏFA Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN Marseille latitude longitude 43.249771;5.387885

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/