La Demeure du Chaos illuminée de nuit par le Chemin des Oliviers Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’Art Contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos Entrée gratuite, visite libre, sans inscription.

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2023, La Demeure du Chaos ouvre sa saison par une visite de nuit de son Musée d’Art Contemporain L’Organe, comme vous ne l’avez jamais vu.

De nouvelles installations, sculptures monumentales et peintures/portraits inédits sont à découvrir dans le parcours muséal plein air de 6 300 oeuvres.

Un indice : Quand tu verras la lumière du Chemin des Oliviers, réjouis-toi car c’est le début du Grand Oeuvre.

La Magie est omniprésente dans ce musée qui semble avoir été créé pour se visiter de nuit.

Samedi 13 mai 2023 de 20h00 à 23h45.

Dernière entrée à 23h00 (45min avant la fermeture des portes).

Entrée gratuite, visite libre, sans inscription.

Tout public.

Musée d’Art Contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos 17, Rue de la République 69270 Saint- Romain-au-Mont-D’or Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.78.22.35.24. http://www.demeureduchaos.com https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 « Il existe un autre monde mais celui-ci est déjà dans la Demeure du Chaos », thierry Ehrmann, sculpteur plasticien et auteur des œuvres de la Demeure du Chaos. À Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, ce Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999, accueille chaque année 180 000 visiteurs sur un parcours muséal de 9000 m2 pour découvrir ses 6300 œuvres et sculptures monumentales, tel un miroir de notre monde, témoignant de ce 21ème siècle tragique et somptueux. Bus 43, arrêt St Romain. Gare SNCF de Couzon. Station Velo’VQuai Jean Lavergne (en face de la place de la Liberté).

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

©La Demeure du Chaos / thierry Ehrmann