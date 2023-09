Cet évènement est passé exposition L’art et la matière Musée d’art contemporain de Montélimar Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

exposition L'art et la matière 16 et 17 septembre Musée d'art contemporain de Montélimar Entrée libre Le Musée d'art contemporain présente, jusqu'au 30 décembre 2023, 64 tapisseries de basse-lisse réalisées par l'atelier 3 de Pantin (93) d'après des oeuvres de 24 artistes contemporains, Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand, Frédérique Bachellerie, Jean-Michel Basquiat, Enki Bilan, Pierre Boncompain, Bernard Cathelin, Robert Combas, Man Ray…, et des céramiques de Pierre Boncompain.

Il présente également une partie de sa collection étoffée grâce à la donation faite par Pierre Boncompain d’un important fonds graphique d’œuvres de Braque, Cézanne, Chagall, Dufy, Manet, Picasso ou encore Renoir. Gare de Montélimar à 10minutes à pied, stationnement possible au parking souterrain Saint-Martin (première heure gratuite). Le musée est accessible dans son intégralité aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

