Entrée libre

Nuit européenne des musées 2023 handicap moteur mi Musée d’art contemporain de Lyon 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

04 72 69 17 17 http://www.mac-lyon.com https://fr-fr.facebook.com/mac.lyon;https://twitter.com/macLyon?lang=fr Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale de Lyon. Visitez nos trois expositions autour de la thématique du corps :

Incarnations, le corps dans la collection explore 40 années d’histoire du macLYON et de sa collection.

Les films d’animations et les sculptures monumentales du duo d’artistes Nathalie Djurberg et Hans Berg sont des oeuvrs fantaisistes aux récits transgressifs.

INTERFEARS, le film inédit de Jesper Just, met en scène la topographie émotionnelle de l’acteur Matt Dillon, captée par un IRM lors d’un monologue.

Pour profiter pleinement des expositions, notre équipe de médiation vous attend dans les salles pour échanger autour des œuvres.

