Visite libre de l’exposition « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit » Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, 13 mai 2023, Rochechouart. Visite libre de l’exposition « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit » Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Entrée libre Durant la nuit des musées 2023, le chateau de Rochehcouart vous convie à une visite libre de son exposition de printemps intitulé « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit ».

Hommage à l’album-concept du compositeur grec Vangelis sorti en 1972, ce titre est avant tout une évocation des luttes sociales de la fin des années 60.

Il prend ici, une dimension universelle en forme d’invitation à rêver collectivement notre futur. «Fais que ton rêve soit plus long que la nuit» adopte ainsi la forme d’un grand collage raprochant des artistes de différentes générations autour de quelques grands questionnements de notre époque entre réprésentation du corps et feminisme, quête d’identité et définition d’un «tout monde».

Sous la forme d’un paysage poétique, l’exposition se déploie ainsi en 3 chapîtres abordant tour à tour, le rêve et la métamorphose, la représentation du langage et la définition de notre individualité entre expérience intime et histoire collective. Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du château, 87600, Rochechouart, France Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 77 77 http://www.musee-rochechouart.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

