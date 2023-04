OSMOS Musée d’art contemporain, collection lambert Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

OSMOS Musée d’art contemporain, collection lambert, 13 mai 2023, Avignon. OSMOS Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’art contemporain, collection lambert Projet OSMOS

La classe, l’œuvre !

L’artiste sonore Jimmy Boury et la plasticienne Charlotte Gautier Van Tour ont conçu le projet Osmos comme une invitation à entrer en contact avec l’élément « eau » et à se souvenir des origines communes que nous partageons avec les vivants dans les océans, lieu originel de la vie.

Dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre ! ils proposent aux élèves de seconde option arts plastiques du Lycée Théodore Aubanel de s’emparer de ce projet pour qu’ils deviennent eux-mêmes les passeurs de cette œuvre lors de la Nuit des Musée 2023.

et aussi…

Les élèves de la micro-école Inspire comme médiateurs

Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les élèves de la micro-école Inspire deviendront les médiateurs de l’exposition « Une histoire intime de l’art » et partageront avec le public leur interprétation des œuvres de la donation. Musée d’art contemporain, collection lambert Hôtel de Caumont 5, rue violette, Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’azur Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.collectionlambert.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Jimmy Boury & Charlotte Gautier Van Tour

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Musée d'art contemporain, collection lambert Adresse Hôtel de Caumont 5, rue violette, Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Avignon Departement Vaucluse Lieu Ville Musée d'art contemporain, collection lambert Avignon

Musée d'art contemporain, collection lambert Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

OSMOS Musée d’art contemporain, collection lambert 2023-05-13 was last modified: by OSMOS Musée d’art contemporain, collection lambert Musée d'art contemporain, collection lambert 13 mai 2023 Avignon collection lambert Avignon Musée d'art contemporain

Avignon Vaucluse