Saint-Paul-Trois-Châteaux Découverte de l’archéologie Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux, 16 septembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Découverte de l’archéologie 16 et 17 septembre Musée d’archéologie tricastine Initiation au métier d’archéologue avec l’observation d’une fouille d’un sarcophage en direct et découverte des différentes disciplines de l’archéologie. Musée d’archéologie tricastine Salle de l’Archidiacre, place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musat.fr Le musée d’Archéologie tricastine vous invite à découvrir les rites et cultes funéraires ainsi que la vie quotidienne des habitants du Tricastin de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Comprendre l’histoire de notre territoire à travers les savoir faire et les coutumes est l’objet de l’exposition semi-permanente qui est installée au musée d’Archéologie tricastine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

