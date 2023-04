Visite sensorielle Musée d’archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Visite sensorielle Musée d’archéologie Tricastine, 13 mai 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Visite sensorielle Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’archéologie Tricastine Entrée libre Visite sensorielle les Musées accordent leurs sens ! Les sens seront à l’honneur en suivant un fil rouge qui conduira pas à pas le visiteur dans la découverte de l’univers de la nature avec l’exposition sur la truffe du Tricastin et de l’histoire avec l’exposition du musée d’archéologie. Musée d’archéologie Tricastine Place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 96 92 48 http://www.musat.fr Le musée d’archéologie tricastine a été créé en 1986, mais c’est seulement depuis 2005 qu’il dispose, en attendant une vraie structure muséale, d’une salle d’expositions temporaires. Il a pour vocation de conserver, restaurer et présenter au public les collections issues du territoire du Tricastin, de Montélimar à Orange et du Rhône jusqu’à Nyons, et notamment des collections issues des fouilles. Atouts majeurs : – Nombreuses mosaïques gallo-romaines, dont une très bien conservée de 108 m² (sol d’une salle à manger) – Tabernacle juif du XVe siècle (unique en Europe) – Très belle collection de vaisselles en verre romaine – Maquettes. © Musée d’archéologie tricastine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

