Atelier « Lanterne d’automne » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 17 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Atelier « Lanterne d’automne » Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Après avoir découvert comment les hommes de la Préhistoire s’éclairaient dans l’obscurité des grottes, les enfants sont invités à fabriquer une petite lanterne en papier huilé, en prévision des longues nuits de l’automne et de l’hiver.

En famille, à partir de 2 ans

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1460&resource=109576″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Clara Baum