Atelier « Utilisation de l’argile au Néolithique » Dimanche 17 septembre, 10h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Gratuit – Sur réservation dans la limite des places disponibles

Devenu producteur de sa nourriture, l’homme apprend à l’époque néolithique à maîtriser son environnement. Il construit les premiers villages. Des innovations techniques voient le jour ou connaissent leur plein développement : la pierre polie, le tissage et la céramique. L’utilisation de récipients en terre cuite, encombrants et fragiles, est liée à une vie stable et va de pair avec l’existence de villages. Par ailleurs, l’argile a servi à bien d’autres choses : bâtir les maisons, fabriquer de petites statuettes, lester les fuseaux, construire des fours… Après la présentation du Néolithique et du mode de vie des femmes et des hommes sur notre territoire, vous réaliserez le montage d’une céramique selon les techniques utilisées à l’époque.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1460&resource=28530″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

