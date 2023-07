Vivre au temps des Gaulois Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Vivre au temps des Gaulois
16 et 17 septembre

Les Gaulois ont vécu à la fin de la Protohistoire, à une époque appelée « le Second âge du Fer », entre 480 et 52 avant notre ère. Il s’agissait d’un ensemble de peuples habitant un territoire nommé « la Gaule » par les Romains et les Grecs, et font partie d’une grande famille de populations venues de l’est de l’Europe : les Celtes. Liés entre eux par la langue, des croyances, une culture matérielle et un art communs, les Gaulois étaient rassemblés en de nombreux peuples et territoires indépendants. Comment et où vivaient-ils ? Comment se manifestait cette culture celtique ? Partez à la découverte de leur vie quotidienne, de leur croyance, de leur art, à travers les collections exceptionnelles du musée.

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national.

