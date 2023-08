Visite libre de la collection Edouard Piette Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Visite libre de la collection Edouard Piette 16 et 17 septembre Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Sur réservation dans la limite des places disponibles

Embarquez dans une véritable machine à remonter le temps pour une visite unique en son genre !

La salle Piette ne ressemble à aucune autre salle de musée au monde. Elle présente la fabuleuse collection d’outils, d’armes et d’objets d’art préhistoriques découverts au XIXe siècle par Édouard Piette lors de fouilles en Haute-Garonne, dans les Pyrénées, en Ariège et dans les Landes. De nombreux chefs-d’œuvre y sont exposés, notamment la célèbre Dame de Brassempouy, découverte en 1894. La salle Piette offre un témoignage sur l’activité scientifique relative à l’art paléolithique et sur la muséographie de l’archéologie, telles qu’elles se pratiquaient il y a plus d’un siècle.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1458&resource=2148 »}] [{« link »: « https://musee-archeologienationale.fr/la-collection-edouard-piette »}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

MAN/Loïc Hamon