Saynètes Moniktrud et Maritérégonde Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Saynètes Moniktrud et Maritérégonde Samedi 13 mai, 19h00, 20h45, 22h15 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Entrée libre. Droit d’entrée 6 € (à la place de plein tarif 7 € et tarif réduit 5,50 €).

Moniktrud & Maritérégonde, ambassadrices de la culture franque, vous proposent de tout savoir sur les Mérovingiens en seulement « un sablier ». Le QUIZZTRUD – ou comment apprendre tout en s’amusant – opposera les Francs de droite contre les Francs de gauche. L’occasion de revoir ses classiques, du vase de Soissons, au Baptême de Clovis, en passant par les conflits entre Frédégonde et Brunehilde, Moniktrud & Maritérégonde interagissent avec le public, et offrent un spectacle décalé et burlesque.

Spectacle proposé dans la cour du château, à l’occasion de l’exposition temporaire Le monde de Clovis. L’exposition dont vous êtes le héros.

Spectacle proposé dans la cour du château, à l'occasion de l'exposition temporaire Le monde de Clovis. L'exposition dont vous êtes le héros.

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l'époque mérovingienne.

©Compagnie Tombés de la lune