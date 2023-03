Projection du film « Parade ! » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Projection du film « Parade ! » Samedi 13 mai, 18h15, 20h00 Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Entrée libre, dans la limite des places disponibles Restitution du projet d'Éducation artistique et culturel « Dans la nuit noire du temps : la parure d'Arégonde », lycée Suger de Saint-Denis. En partenariat avec Clara Baum (artiste) et la RMN-GP.

Le projet artistique mené avec les élèves d’une classe de Première Spécialité cinéma du lycée Suger de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et leur professeur Dominique Bonnot, a permis de réaliser le film Parade !, qui sera présenté par une partie de l’équipe du lycée et l’artiste.

Il fait partie intégrante d’un ensemble de très courts films portant sur des objets archéologiques conservés au musée. En cherchant à s’affranchir de la documentation archéologique, la série vise à interroger ces vestiges en tant qu’objets emblématiques de notre identité : par-delà le temps et l’espace, que disent de nous les objets archéologiques ? Projection en continue dans l’auditorium du musée, de 19h à 23h

Présentation du projet à 18h15 et 20h Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 34 51 65 36 http://www.musee-archeologienationale.fr http://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelques 3 millions d’objets dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédés. © Musée d’archéologie nationale RER ligne A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Etoile) Autobus RAPT 258 depuis la Défense Autoroute de l’ouest A13, RN190, RN13, N186 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:15:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©RMNGP/MAN/Jean-Gilles Berrizi

