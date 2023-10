Visite commentée « Œuvres à la loupe » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Visite commentée « Œuvres à la loupe » Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Droit d’entrée 6 € (à la place de plein tarif 7 € et tarif réduit 5,50 €)

En partenariat avec les étudiants de Licence « Science des Organisations » de l’Université Paris Dauphine, et par Catherine Schwab (conservatrice des collections du Paléolithique et du Mésolithique).

Vous vous posez des questions sur l’art paléolithique, les premiers villages, sur l’iconographie et les savoir-faire celtiques ? À l’issue de cette soirée, les collections du Néolithique, des âges du Bronze et du Fer ainsi que la salle Piette n’auront plus de secrets pour vous.

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

© Musée d’archéologie nationale RER ligne A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Etoile) Autobus RAPT 258 depuis la Défense Autoroute de l’ouest A13, RN190, RN13, N186

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©MAN/Valorie Gô