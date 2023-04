Venez tester Les cahiers du paléo Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Venez tester Les cahiers du paléo Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye. Venez tester Les cahiers du paléo Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Accès libre – Rendez-vous au début du parcours des collections permanentes Les collections paléolithiques étant fermées pour rénovation, le MAN s’associe aux étudiants de 3e année de DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du design) du lycée Jacques Prévert de Boulogne, et vous propose de découvrir cette période au travers de 5 cahiers augmentés retraçant chacun une thématique particulière.

Venez tester le prototype de ce projet ludique et créatif en famille.

En partenariat avec les étudiants de DNMADE graphisme augmenté du lycée Jacques Prévert de Boulogne. Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 34 51 65 36 http://www.musee-archeologienationale.fr http://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelques 3 millions d’objets dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédés. © Musée d’archéologie nationale RER ligne A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Etoile) Autobus RAPT 258 depuis la Défense Autoroute de l’ouest A13, RN190, RN13, N186 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©RMNGP/MAN/Loïc Hamon

