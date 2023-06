Conférence « La musique et les jardins au temps de Le Nôtre » Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Saint-Germain-en-Laye, 4 juin 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Conférence « La musique et les jardins au temps de Le Nôtre » Dimanche 4 juin, 15h00 Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Au XVIIe siècle, les jardins des demeures royales et aristocratiques sont le lieu privilégié des spectacles.

Dans les réjouissances offertes dans les jardins, la musique tient un rôle de premier plan, soit qu’elle s’érige en principal centre d’intérêt d’une manière autonome sous forme de concert ou au sein d’un spectacle théâtral, soit qu’elle intervienne comme sorte de fond sonore pour accompagner la promenade ou la collation.

Mais le jardin est déjà un théâtre sonore en lui-même où l’on entend, outre les éléments naturels comme le vent et les chants d’oiseaux, le « bruit » des jeux d’eau constitue l’une des principales attractions pour les visiteurs. Union de l’art des jardins et de l’art musical à découvrir lors de promenades à Chantilly et à Versailles.

Conférence par Catherine Cessac, directrice de recherches au CNRS, spécialiste de la musique française des XVIIe – XVIIIe siècles

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Château-Place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1459&resource=1085965 »}] Les jardins du domaine de Saint-Germain-en-Laye sont composés d’un jardin régulier, d’une grande terrasse (créée entre 1663 et 1673 par les jardiniers de Le Nôtre) de 1945 m de long surplombant la vallée de la Seine, ainsi que d’un jardin anglais créé au XIXe s. et réalisé sur l’emprise de la forêt. Ouvert de 10h à 17h, tous les jours sauf le mardi – Plein tarif 7 € / réduit 5,50 € – RER ligne A : Station Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©MAN/SRD