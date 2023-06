Conférence « La restauration du château et l’aménagement du Domaine de Saint-Germain » Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Conférence « La restauration du château et l'aménagement du Domaine de Saint-Germain »

Samedi 3 juin, 11h00
Musée d'Archéologie nationale – Domaine national
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Après s'être chargé depuis 2010 de la restauration des façades du château de Saint-Germain-en-Laye, Régis Martin a supervisé le projet de construction du Grand Bassin, achevant ainsi l'oeuvre confiée par Louis XIV à André Le Nôtre il y a plus de trois siècles. Le départ du roi pour Versailles en 1682 avait mis fin à l'aménagement du parc.

Conférence par Régis Martin, architecte en chef des Monuments historiques

Musée d'Archéologie nationale – Domaine national
Château-Place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye
Saint-Germain-en-Laye 78100
Yvelines
Île-de-France

Les jardins du domaine de Saint-Germain-en-Laye sont composés d'un jardin régulier, d'une grande terrasse (créée entre 1663 et 1673 par les jardiniers de Le Nôtre) de 1945 m de long surplombant la vallée de la Seine, ainsi que d'un jardin anglais créé au XIXe s. et réalisé sur l'emprise de la forêt.

Ouvert de 10h à 17h, tous les jours sauf le mardi – Droit d'entrée 6 € – RER ligne A : Station Saint-Germain-en-Laye

