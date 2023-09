Cet évènement est passé Présentation de saison aux enseignants et visite libre Musée d’Archéologie Nationale – Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Présentation de saison aux enseignants et visite libre Musée d’Archéologie Nationale – Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 20 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Présentation de saison aux enseignants et visite libre Mercredi 20 septembre, 14h00 Musée d’Archéologie Nationale – Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Inscription préalable auprès de benoit.dercy@culture.gouv.fr (merci de préciser votre nom, prénom, établissement, ville, discipline). Visite libre sur présentation du Pass Education. PRESENTATION DE LA SAISON 2023-2024

Mercredi 20 septembre 2023, de 14h à 16h

Sur inscription préalable

– Accueil dans la cour du musée à partir de 13h45.

– 14h-14h30 (cour et chapelle) : Historique du château et du domaine.

– 14h30-16h (auditorium) : Présentation de la saison (expositions à venir ; calendrier des événements nationaux), des conférences et ateliers inscrits au catalogue, des ressources en ligne, des projets possibles en EAC. Temps d’échange.

– 16h-17h : Visite libre du musée (supports de visite : application ArcheoMAN, Brochure pour enseignants 2023-2024). Merci de vous munir de votre Pass Éducation à jour pour l’entrée gratuite dans les collections. Musée d’Archéologie Nationale – Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France https://musee-archeologienationale.fr/ [{« type »: « email », « value »: « benoit.dercy@culture.gouv.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00 archéologie musée (c) MAN Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Musée d'Archéologie Nationale - Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Adresse Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines Age min 24 Age max 62 Lieu Ville Musée d'Archéologie Nationale - Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye latitude longitude 48.897458;2.095027

Musée d'Archéologie Nationale - Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/