La classe, l’oeuvre ! 4 septembre – 1 octobre Musée d’Archéologie Nationale – Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Dépôt de dossier de candidature avant le 1er octobre : https://musee-archeologienationale.fr/actualite/actualites-enseignants

Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (MAN) poursuit son action en matière d’éducation artistique et culturelle en participant au cours de la saison 2023-2024 à l’opération du ministère de la Culture « La classe, l’œuvre ! ».

Cette dernière offre aux élèves et à leurs enseignants de développer une approche approfondie des collections du musée durant une année scolaire (de novembre à mai), pour des écoles élémentaires et des classes de collèges, y compris sur des projets inter-degrés.

Une classe de l’établissement étudie toute l’année, dans différentes séances ou séquences pédagogiques, une à trois œuvre(s) du musée, en pluridisciplinarité ou transdisciplinarité, dans le but de connaître l’œuvre (les œuvres) et son (leur) contexte, et mène un travail de médiation ou de création à partir de celle(s)-ci.

Les classes d’école élémentaire et/ou de collège sont ainsi invitées à découvrir les collections du parcours permanent accessibles au cours de l’année scolaire : Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer (incluant les Gaulois d’avant la conquête romaine). Le projet peut également porter sur l’architecture et la muséographie du château devenu musée, ou encore sur les espaces du Domaine national.

L’opération se clôture au moment de la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2024, avec un temps possible de restitution en fin d’après-midi ou en soirée.

