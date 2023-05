Points paroles dans les salles autour des collections Musée d’archéologie mediterranéenne, 13 mai 2023, Marseille 2ème.

Points paroles dans les salles autour des collections Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’archéologie mediterranéenne Entrée libre, sans réservation

Points paroles dans les salles, les médiateurs déambulent dans les salles à la rencontre des visiteurs.

Le visiteur est convié à un fascinant voyage de près de six mille ans. Cet itinéraire débute aux rives du Tigre et de l’Euphrate, passe par l’Égypte et se poursuit par les rivages grecs et les îles de la mer Méditerranée, jusqu’à l’Italie romaine.

Musée d’archéologie mediterranéenne Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité, 13002 Marseille Marseille 2ème 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 58 59 http://www.mairie-marseille.fr Situé dans le centre de la Vieille Charité, au cœur de MARSEILLE, le musée d’Archéologie Méditerranéenne, offre un large panorama de l’art des civilisations du pourtour méditerranéen. Métro ligne 2 : Joliette – Bus 55, 49 Tramway Sadi Carnot/Républiques-Dames

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Musée d’Archéologie Méditerranéenne © Claude Almodovar et Michel Vialle