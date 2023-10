DANSE « Un an avant les jeux , c’est beau » avec la compagnie DK BEL Musée d’archéologie mediterranéenne Marseille 2ème, 13 mai 2023, Marseille 2ème.

DANSE « Un an avant les jeux , c’est beau » avec la compagnie DK BEL Samedi 13 mai, 16h00, 21h00 Musée d’archéologie mediterranéenne Entrée libre, sans réservation

« Un an avant les jeux , c’est beau » avec la compagnie DK BEL

De 16h à 17h :

Petites formes de représentations dans les coursives du 1er étage et dans la salle Égyptologie

Grande représentation devant la Chapelle vers 17h

De 21h à 22h30 :

Petites formes de représentations de danse – Coursives du 1er étage et salle Égyptologie – de 21h à 22h

Grande représentation – Devant la Chapelle – Vers 22h

En préfiguration à la Nuit européenne des musées, la Compagnie DK-BEL qui accueille dans sa troupe des danseurs en situation de handicap, proposera dès la fin de l’après-midi aux visiteurs une promenade chorégraphique intitulée IN PEACE. Cette promenade commencera dans les coursives jusqu’au parvis de la chapelle en suivant des petites formes chorégraphiques (duos et trios). Au cœur de ces différents lieux, le public découvrira le musée et la danse sous un autre angle : celui de l’hospitalité et de l’humain dans toutes leurs diversités.

Un reprise des petites formes dans les coursives du 1er étage et dans la salle Égyptologie sera proposée en soirée avec un tableau final devant la chapelle vers 22h.

Musée d’archéologie mediterranéenne Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité, 13002 Marseille Marseille 2ème 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 58 59 http://www.mairie-marseille.fr Situé dans le centre de la Vieille Charité, au cœur de MARSEILLE, le musée d’Archéologie Méditerranéenne, offre un large panorama de l’art des civilisations du pourtour méditerranéen. Métro ligne 2 : Joliette – Bus 55, 49 Tramway Sadi Carnot/Républiques-Dames

compagnie de danse DK bel © DK bel