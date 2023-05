LA CLASSE L’ŒUVRE ! autour des collections Musée d’archéologie mediterranéenne, 13 mai 2023, Marseille 2ème.

LA CLASSE L’ŒUVRE ! autour des collections Samedi 13 mai, 15h00 Musée d’archéologie mediterranéenne Entrée libre, sans réservation

LA CLASSE L’ŒUVRE !

Exposition et commentaire par les enfants sur le travail réalisé durant l’année au musée et guidage par les enfants des salles d’exposition du MAM, Egypte et antiquité classique. Par deux classes de CE2 de l’école François Moisson.

Musée d’archéologie mediterranéenne Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité, 13002 Marseille Marseille 2ème 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 58 59 http://www.mairie-marseille.fr Situé dans le centre de la Vieille Charité, au cœur de MARSEILLE, le musée d’Archéologie Méditerranéenne, offre un large panorama de l’art des civilisations du pourtour méditerranéen. Métro ligne 2 : Joliette – Bus 55, 49 Tramway Sadi Carnot/Républiques-Dames

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay