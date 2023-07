Visite guidée « L’histoire du territoire vu par les archéologues et les artistes » Musée d’archéologie et d’histoire locale Denain, 17 septembre 2023, Denain.

Visite guidée « L’histoire du territoire vu par les archéologues et les artistes » Dimanche 17 septembre, 15h30 Musée d’archéologie et d’histoire locale Gratuit. Sur inscription

Cette visite des collections permanentes du musée permettra aux visiteurs de comprendre l’histoire de Denain et du Denaisis à travers les oeuvres d’art et des objets exposés et conservés. Les artistes se sont beaucoup inspirés de l’histoire du Denaisis et plus largement du Valenciennois, les fouilles archéologiques qui ont été menées sur le territoire ont révélé un riche passé dès la Préhistoire et ont permis de mettre au jour de nombreux objets appartenant au Moyen-Age.

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

