Jules Mousseron est sans doute le poète le plus célèbre de Denain. Mineur depuis l'âge de 12 ans, il entre à la mine comme galibot, et suis les cours du soirs. Sa rencontre avec sa future femme va lui inspirer quelques poèmes, dès lors la poèsie deviendra son art. Né à Denain en 1868 et mort en 1943, c'est sous l'occupation allemande, qu'une masse importante de la population lui rend hommage lors de ses funérailles, malgré les interdits. 80 ans après sa disparition, cette exposition met à l'honneur l'un des enfants de Denain, qui a inspiré nombre de ses amis artistes. Exposition visible du 16 septembre au 31 décembre 2023.

