Atelier créatif « Viens créer ta maquette de Hauts-Fourneaux » Musée d'archéologie et d'histoire locale Denain

Nord Atelier créatif « Viens créer ta maquette de Hauts-Fourneaux » Musée d’archéologie et d’histoire locale Denain, 16 septembre 2023, Denain. Atelier créatif « Viens créer ta maquette de Hauts-Fourneaux » Samedi 16 septembre, 10h00 Musée d’archéologie et d’histoire locale Sur inscription. Cet atelier créatif animé par Sarah Gallet de l’association Interleukin, intitulé « Viens créer ta maquette de Haut Fourneaux », propose aux enfants de découvrir l’histoire de la sidérurgie sur leur terriitoire et de réaliser une maquette.

L’atelier sera précédé d’une petite présentation des oeuvres du musée sur le thème de l’industrie sidérurgique, très active à Denain de 1834 à la fin des années 1970. Musée d’archéologie et d’histoire locale Place Wilson 59220 Denain Denain 59220 Faubourg Fernand Duchâteau Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 24 52 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 16 septembre 2023, 10h00-12h00
Age min 8 Age max 14

