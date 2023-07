Visite libre du Musée municipal de Denain Musée d’archéologie et d’histoire locale Denain, 16 septembre 2023, Denain.

Visite libre du Musée municipal de Denain 16 et 17 septembre Musée d’archéologie et d’histoire locale Entrée libre

Le musée d’archéologie et d’histoire locale de Denain propose des collections d’archéologie de la Préhistoire au Haut-Moyen-Age, objets et Beaux-Arts sur l’industrie minière et sidérurgique, le travail en général et ses valeurs, la société des 19è et 20è siècle, une évocation de la Bataille de Denain en 1712. Profitez, pour les plus jeunes, d’un parcours jeux qui leur permettra de découvrir les collections de façon ludique.

Musée d’archéologie et d’histoire locale Place Wilson 59220 Denain Denain 59220 Faubourg Fernand Duchâteau Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 24 52 71 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

@muséededenain