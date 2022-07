Visite libre Musée d’archéologie et d’histoire locale Denain Catégories d’évènement: Denain

Nord

Visite libre Musée d’archéologie et d’histoire locale, 17 septembre 2022, Denain. Visite libre 17 et 18 septembre Musée d’archéologie et d’histoire locale Les visiteurs sont invités à parcourir, au gré de leurs envies, les salles du musée à la découverte de ses collections archéologiques et d’histoire locale Musée d’archéologie et d’histoire locale Place Wilson 59220 Denain Faubourg Fernand Duchâteau Denain 59220 Nord Hauts-de-France Partez à la découverte des collections du Musée de Denain, à la fois musée d’archéologie présentant des objets issus des fouilles de Denain et du Denaisis, et musée d’histoire locale. Découvrez l’histoire de la Bataille de Denain (1712), de la mine et de la sidérurgie. Enfin, ne manquez pas les oeuvres de l’artiste anzinois, Lucien Jonas ou celle du roubaisien Rémi Cogghe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ville de Denain

Détails Catégories d’évènement: Denain, Nord Autres Lieu Musée d'archéologie et d'histoire locale Adresse Place Wilson 59220 Denain Faubourg Fernand Duchâteau Ville Denain lieuville Musée d'archéologie et d'histoire locale Denain Departement Nord

Musée d'archéologie et d'histoire locale Denain Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/denain/

Visite libre Musée d’archéologie et d’histoire locale 2022-09-17 was last modified: by Visite libre Musée d’archéologie et d’histoire locale Musée d'archéologie et d'histoire locale 17 septembre 2022 Denain Musée d'archéologie et d'histoire locale Denain

Denain Nord