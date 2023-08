Épopée historique : le récit d’une tour ancienne à travers les siècles Musée d’archéologie et d’histoire Béruges Catégories d’Évènement: Béruges

Vienne Épopée historique : le récit d’une tour ancienne à travers les siècles Musée d’archéologie et d’histoire Béruges, 16 septembre 2023, Béruges. Épopée historique : le récit d’une tour ancienne à travers les siècles 16 et 17 septembre Musée d’archéologie et d’histoire Gratuit. Sur inscription. Deux visites avec 15 personnes par groupe, la première commençant à 14h30. Porter des chaussures de marche ou de sport en raison du terrain accidenté. La visite sera annulée en cas de pluie. La tour, également connue sous le nom de tour de Guyenne, fut prise d’assaut par saint Louis en 1242, pendant son affrontement contre Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, qui était allié à Henri III. Suite à cette bataille, la tour fut détruite. À l’origine, cette structure était destinée à servir de dépôt d’armes plutôt que de lieu de garnison.

Des documents du XVe et XVIe siècle font référence à cette tour, mais elle ne semble pas avoir été reconstruite après sa destruction.

Au début du XXe siècle, une partie supérieure de la tour s’effondra. Située sur un promontoire rocheux dominant les vallées de la Boivre et de la Coudre, cette forteresse est composée d’une imposante tour carrée, prolongée vers l’ouest par un robuste promontoire triangulaire. L’entrée côté est est encadrée par deux tours rondes qui sont maintenant en ruines. Musée d’archéologie et d’histoire Place de l’Église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musee@beruges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Béruges, Vienne Autres Lieu Musée d'archéologie et d'histoire Adresse Place de l'Église, 86190 Béruges Ville Béruges Departement Vienne Lieu Ville Musée d'archéologie et d'histoire Béruges latitude longitude 46.567218;0.205923

Musée d'archéologie et d'histoire Béruges Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beruges/