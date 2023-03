Les métiers de la Restauration des œuvres d’Art Musée d’Archéologie et de Préhistoire de la Martinique Fort-de-France Catégorie d’Évènement: Fort de France

Les métiers de la Restauration des œuvres d’Art Musée d’Archéologie et de Préhistoire de la Martinique, 27 mars 2023, Fort-de-France. Les métiers de la Restauration des œuvres d’Art 27 mars – 2 avril Musée d’Archéologie et de Préhistoire de la Martinique Présentation d’une exposition sur les différentes spécialités du métier de Restaurateur d’oeuvres d’art en fonction de la nature des divers objets (leurs nature, leurs supports, les techniques utilisées.

Cette exposition se compose de neuf panneaux abordant chacun une spécificité du métier de restaurateur d’Oeuvres d’Art.

Sera également présentée une vidéo montrant la restauration d'une des pièces phare du Musée d'Archéologie de la Martinique : Le Vase à Ouïcou dit « Vase Mario ». Vase emblématique de la période Saladoïde ancienne en Martinique (350 à 650 ap. J.-C.)

2023-03-27T20:00:00+02:00 – 2023-03-27T22:30:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 restauration @musee d’Archéologie

