« La lampe de Caïus ou la vie quotidienne à Cemenelum »

Les lampes à huiles permettaient de s’éclairer durant l’époque romaine. Nous nous proposons de suivre l’itinéraire d’une des lampes de la collection du musée, dite de « la dame à la toilette », pour découvrir la vie quotidienne des habitants de la cité antique de Cemenelum.

Les collections du site de Cimiez concernent les âges des métaux, l'antiquité et se développent jusqu'au haut Moyen Age. Elles concernent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l'épave de la Fourmigue C au large de Golfe-juan, sont présentés. Vous pourrez ainsi cheminer au travers de la ville antique de Cemenelum, capitale de la province des Alpes Maritimae, après la fin de la conquête des Alpes par Auguste et l'organisation du territoire ligure, qui présente, l'amphithéâtre, trois ensembles thermaux complets, des rues, un réseau d'égouts, une schola, une domus et des boutiques. Majoritairement du IIIe siècle, ces vestiges comportent en fait différentes époques de construction du Ier au VIIe siècle. Un mur du Ier siècle limite les thermes du nord. Cet ensemble thermal du nord présente une salle froide, frigidarium ayant conservé une élévation de plus de 10 mètres. Pourvue d'un bassin, elle est en communication avec les salles chauffées, le tepidarium (salle tiède), le sudatorium (étuve) et les deux caldaria (salles chaudes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

