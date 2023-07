Parcours archéologique Musée d’archéologie Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Parcours archéologique Musée d’archéologie Antibes, 17 septembre 2023, Antibes. Parcours archéologique Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée d’archéologie Entrée libre Parcours entre le musée et différents sites de la vieille ville.

Circuit associant découverte du patrimoine archéologique du Vieil Antibes et marche accessibles à tous, dès 8 ans.

Rendez-vous au musée d’Archéologie, durée totale environ 2 h dont 1 h 15 environ dédiée au parcours urbain. Musée d’archéologie 1 avenue Maizière, 06600 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 53 31 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/darcheologie Installé depuis sa création en 1963 dans le bastion Saint-André, fortification construite par Vauban à la fin du XVIIe siècle, le musée d’Archéologie rassemble les découvertes archéologiques, terrestres mais aussi sous-marines, permettant de retracer l’histoire d’Antibes pendant l’Antiquité. Céramiques, amphores, mosaïques, monnaies et objets de la vie quotidienne témoignent du riche passé de l’antique Antipolis. Parc de stationnement Gare desservie (Navette gratuite (arrêt bastion St-André)) Accès routier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Musée d'archéologie Adresse 1 avenue Maizière, 06600 Antibes Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Musée d'archéologie Antibes

Musée d'archéologie Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/