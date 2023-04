Visites focus Musée d’Archéologie Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visites focus Musée d’Archéologie, 13 mai 2023, Antibes. Visites focus Samedi 13 mai, 21h00 Musée d’Archéologie L’Orient en objets : bols en verre syrien de l’épave de la Tradelière Musée d’Archéologie Bastion Saint-André, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 95 85 98 http://www.antibes-juanlespins.com Le musée d’Archéologie installé dans le bastion Saint-André, ouvrage de Vauban, rassemble les collections d’archéologie issues de fouilles terrestres et sous-marines d’Antibes et de sa région. Ces découvertes permettent de retracer l’histoire ancienne d’Antibes (Antipolis) jusqu’à la fin de l’Antiquité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

