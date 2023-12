« Vivre et mourir en Egypte. D’Alexandre le Grand à Cléopâtre » au Musée d’Aquitaine Musée d’Aquitaine Bordeaux, 27 juin 2024, Bordeaux.

« Vivre et mourir en Egypte. D’Alexandre le Grand à Cléopâtre » au Musée d’Aquitaine 27 juin – 1 décembre 2024 Musée d’Aquitaine Tarif : plein – 8 € / réduit : 4,50 €.

Début : 2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-12-01T11:00:00+01:00 – 2024-12-01T18:00:00+01:00

De la conquête d’Alexandre le Grand en 332 av. J.-C. jusqu’à la bataille d’Actium et au suicide de Cléopâtre VII en 30 av. J.-C., l’Égypte est dominée par une famille royale d’origine grecque.

L’exposition du musée d’Aquitaine a pour objectif de donner à voir cette rencontre entre Grecs et Égyptiens, en montrant au public des oeuvres, monuments et papyrus antiques, témoins matériels des échanges, emprunts et appropriations entre ces deux cultures.

Plus de 30 ans après la dernière exposition consacrée à l’Égypte ancienne (Le Livre pour sortir le jour, 1992), le musée d’Aquitaine se propose ainsi de montrer au public l’étendue de sa belle collection égyptologique, accompagnée de chefs-d’oeuvre issus de collections régionales méconnues, françaises et internationales.

Du 27 juin au 2 décembre 2024, retrouvez la nouvelle exposition temporaire du Musée d’Aquitaine à Bordeaux.

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

