Projection Oreina / Le cerf Musée d’Aquitaine Bordeaux, 10 décembre 2023, Bordeaux.

Projection Oreina / Le cerf Dimanche 10 décembre, 15h30 Musée d’Aquitaine

Film en basque de Koldo Almandoz, sous-titré en français, dans le cadre du cycle Migrations en images.

Après plusieurs courts-métrages et documentaires, « Oreina », primé au festival de San Sebastián en 2018, est le premier long métrage de fiction du réalisateur basque Koldo Almandoz. Surtout centré sur le personnage de Khalil, il met toutefois en scène cinq solitudes qui s’entrecroisent, parfois pour faire un bout de chemin ensemble, parfois pour se confronte.

Originaire du Sahara occidental, Khalil vit en Espagne depuis qu’il a six ans mais trouve difficilement sa place dans la société. Pour payer ses études, il multiplie les petites combines, fréquentant notamment José Ramón, un vieil homme qui braconne dans une zone marécageuse protégée et qui partage sa maison avec son frère, Martín, alors que tous deux ne s’adressent plus la parole depuis longtemps…

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

basque cinéma

Filmoteca Vasca