LES MUES Musée d’Aquitaine Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Comment transformer les statues, objets et tableaux qui ornent nos musées en discours vivant et vibrant, en récit contemporain des violences et des inégalités du fait du genre ? Les mues sont une restitution sensible et déambulatoire d’ateliers d’écriture et de danse interprétés à partir du pa-ma-trimoine. C’est une résonnance actuelle et poétique de l’histoire par quelques femmes qui disent et dansent leurs esprits et leurs corps émus.

Organisé par : CACIS

En partenariat avec : La Fonda Sud-Ouest

Musée d’Aquitaine Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

