Klaplarchi, objectif Flèche ! (Venez défier le sommet de la Flèche en famille, à partir de 6 ans) Musée d’Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Klaplarchi, objectif Flèche ! (Venez défier le sommet de la Flèche en famille, à partir de 6 ans) Musée d’Aquitaine Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux. Klaplarchi, objectif Flèche ! (Venez défier le sommet de la Flèche en famille, à partir de 6 ans) 26 octobre et 2 novembre Musée d’Aquitaine 7€ (5€ Carte Jeune) Klaplarchi, objectif Flèche ! (Venez défier le sommet de la Flèche en famille, à partir de 6 ans) A l’occasion des travaux de restauration de la Flèche Saint-Michel, nous nous proposons d’intégrer l’équipe des ouvriers du chantier. Tous ensemble bâtissez en Kapla le plus haut clocher de Bordeaux ! Mais prenez garde car en cas d’erreur c’est l’effondrement !

26 octobre & 2 novembre à 14h30. Rdv au musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur (Tram B station musée d’Aquitaine). 7€ (5€ Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

2023-11-02T14:30:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00 patrimoine architecture Mairie de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée d'Aquitaine Adresse 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée d'Aquitaine Bordeaux latitude longitude 44.8358;-0.575364

Musée d'Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/