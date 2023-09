Bordeaux Romantique et Moderniste Musée d’Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux Romantique et Moderniste Musée d’Aquitaine Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux. Bordeaux Romantique et Moderniste Mercredi 11 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine 3€ (Gratuit Carte Jeune) Bordeaux Romantique et Moderniste Siècle de bouleversement scientifique et technique annonçant le Modernisme, le XIXe siècle est aussi celui du réveil patrimonial. Remontez le temps et partez à la rencontre de la ville et de son esprit.

11 octobre à 14h30. Rdv au Musée d’Aquitaine (Tram B station Musée d’Aquitaine), 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux

Visite réalisée en partenariat avec le musée d'Aquitaine. Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

