Bordeaux médiéval, de sacrés trafics avec l'Angleterre

En 1152, le destin de Bordeaux bascule. Aliénor d'Aquitaine unit son destin à l'Angleterre et écrit le 1er chapitre d'une longue histoire liant la cité au Royaume d'outre-Manche. Bordeaux se retrouve alors au centre de « trafics » en tous genres, attendus ou surprenants.

27 septembre & 4 novembre à 14h30. Rdv au Musée d’Aquitaine (Tram B station Musée d’Aquitaine), 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux

Visite réalisée en partenariat avec le musée d'Aquitaine.

Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur 33000 Bordeaux

2023-11-04T14:30:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00

