Du 15 mai 2023 au 7 juin 2024, le Musée d’Aquitaine vous invite à découvrir sa nouvelle exposition sur les Arts Préhistoriques. Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine La dernière exposition en France sur l’art préhistorique des Pyrénées date de 1996. Depuis cette rétrospective, qui n’avait été présentée qu’au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, de nombreuses découvertes sont venues enrichir nos connaissances.

Les nouvelles méthodes d’études et de restitution, comme les fac-similés ou la 3D, permettent aujourd’hui de présenter toutes les thématiques portant sur l’art préhistorique et proposer des comparaisons entre art pariétal, rupestre et mobilier. Cette exposition a pour ambition de répondre, ou tenter de répondre, à ces questions, à partir d’un nombre exceptionnel d’objets préhistoriques, inédits ou rarement montrés au public en France.

