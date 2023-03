Ciné-concert Musée d’Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ciné-concert Musée d’Aquitaine, 13 mai 2023, Bordeaux. Ciné-concert Samedi 13 mai, 20h30 Musée d’Aquitaine Entrée libre dans la limite des places disponibles Autour de l’exposition « L’art préhistorique. De l’Atlantique à la Méditerranée », petit retour étonnant sur la représentation que l’on se faisait de la Préhistoire à l’aube du XXe siècle. Sur des courts-métrages muets des débuts du cinéma, les élèves du département instruments du Conservatoire improvisent des thèmes musicaux.

En partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Musée de patrimoine et musée de civilisation, il interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines. A travers ses prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire et ethnographie, le musée d’Aquitaine présente sur 5000m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 Chevaux et bisons (Ekainberri, Zestoa, Gipuzkoa) © Ekainberri – Arazi Aranzadi UTE

