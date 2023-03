Parcourez 400 000 ans d’histoire(s) Musée d’Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Parcourez 400 000 ans d’histoire(s) Musée d’Aquitaine, 13 mai 2023, Bordeaux. Parcourez 400 000 ans d’histoire(s) Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Entrée libre De la Préhistoire à nos jours, l’histoire de Bordeaux et de sa région n’aura plus de secret pour vous. Visite libre. Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Musée de patrimoine et musée de civilisation, il interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines. A travers ses prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire et ethnographie, le musée d’Aquitaine présente sur 5000m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

