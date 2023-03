Archi’musée ! Musée d’Aquitaine, 13 mai 2023, Bordeaux.

Archi’musée ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Entrée libre

Entre les façades bordelaises et les objets exposés dans le musée, il n’y a qu’un pas et beaucoup de liens ! Suivez les médiatrices de l’architecture et du patrimoine urbain de Bordeaux, qui seront en embuscade dans le musée… Dans les salles et jusque dans l’atelier de Bordeaux Patrimoine Mondial, elles vous ont concocté un parcours-jeu inédit autour de leur sujet fétiche : l’architecture bordelaise. Animation proposée par Bordeaux Patrimoine Mondial, Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Bordeaux

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Musée de patrimoine et musée de civilisation, il interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines. A travers ses prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire et ethnographie, le musée d’Aquitaine présente sur 5000m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:58:00+02:00

© Marie Anglade