Décore ta caverne Musée d’Aquitaine, 13 mai 2023, Bordeaux. Décore ta caverne Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Entrée libre en continu, dans la limite des places disponibles Et si notre nouvelle exposition « L’art préhistorique. De l’Atlantique à la Méditerranée » vous donnait des envies de dessiner comme nos ancêtres ! Homo Sapiens, à vos crayons ! Laissez la trace de votre passage au musée en dessinant mammouths, chevaux et rhinocéros sur la paroi de notre salle obscure. Puis découvrez-les à la lueur d’une lampe torche…

Avec la participation d’étudiants du Master Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Musée de patrimoine et musée de civilisation, il interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines. A travers ses prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire et ethnographie, le musée d’Aquitaine présente sur 5000m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Chevaux et bisons (Ekainberri, Zestoa, Gipuzkoa) © Ekainberri – Arazi Aranzadi UTE

